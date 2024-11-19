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Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и замену послов

Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и замену послов

Киев  •  УНН

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До конца года в Украине проведут замены в корпусе послов и заполнят все вакантные должности. Особое внимание будет уделяться государствам G7 + и созданию Министерства объединения украинцев.

В Украине прорабатывается перезапуск дипломатической службы. До конца года будут проведены замены в корпусе послов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.

"Украине нужен перезапуск дипломатической службы. Это касается различных аспектов работы нашей дипломатии-и финансовых, и персональных. Сейчас прорабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание уделяем государствам G7+. Заполним все вакансии украинских послов", - сказал Глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украине нужно институциональное усиление всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении людей из всех волн миграции.

Зеленский сообщил, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.

Дополнение

В начале ноября Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой вопросы украинской дипломатии. В частности, во время встречи было обсуждено кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, а также замену нынешних.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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