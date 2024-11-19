Зеленский анонсировал перезапуск дипломатической службы и замену послов
Киев • УНН
До конца года в Украине проведут замены в корпусе послов и заполнят все вакантные должности. Особое внимание будет уделяться государствам G7 + и созданию Министерства объединения украинцев.
В Украине прорабатывается перезапуск дипломатической службы. До конца года будут проведены замены в корпусе послов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский выступая в ВР во время представления "Плана устойчивости", передает УНН.
"Украине нужен перезапуск дипломатической службы. Это касается различных аспектов работы нашей дипломатии-и финансовых, и персональных. Сейчас прорабатываем это вместе с министром иностранных дел Украины. До конца года будут проведены замены в корпусе послов Украины. Особое внимание уделяем государствам G7+. Заполним все вакансии украинских послов", - сказал Глава государства.
Также Зеленский отметил, что Украине нужно институциональное усиление всей политики в отношении украинцев за рубежом – в отношении людей из всех волн миграции.
Зеленский сообщил, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.
Дополнение
В начале ноября Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой вопросы украинской дипломатии. В частности, во время встречи было обсуждено кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах, а также замену нынешних.