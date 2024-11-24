На фронте произошло 224 боевых столкновения: 49 атак отбили на Покровском направлении

В течение субботы, 23 ноября, на фронте произошло 224 боестолкновения Сил обороны Украины с российскими захватчиками, активнее всего враг атаковал на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Об этом сообщает об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, обнародовав оперативную информацию по состоянию на 22:00 субботы, 23 ноября, передает УНН.

В начале суток произошло 224 боевых столкновения, противник нанес 37 авиационных ударов с применением 48 КАБ, более 270 ударов дронами-камикадзе и совершил более двух тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Одиннадцать атак в районах Волчанска и Тихого отбили украинские воины, еще две - продолжаются.

На Купянском направлении противник 12 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызово, Новоплатоновки, Кондрашовки, Песчаного и Зеленого Гая.

Семнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлении Дружелюбовки, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Новомихайловки, Чернещины, Копанок, Ямполовки и Тернов. К тому же враг нанес авиационные удары неуправляемыми ракетами по населенному пункту Твердохлебово.

На Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отбили один вражеский штурм.

Нанося по населенному пункту Часов Яр авиационные удары неуправляемыми ракетами на Краматорском направлении, противник совершил три штурма позиций наших защитников. Активность оккупантов проявлялась в районах Ступочек и Часового Яра, все попытки врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами.

Нанося авиаудары по Торецку, Нелиповке, Катериновке и Иванополью враг дважды пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районе населенного пункта Торецк.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 55 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Луч, Лисовка, Крутой Яр, Мирноград, Григорьевка, Миролюбовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка. В общем, 49 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще шесть боестолкновений продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 167 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два бронетранспортера, одну боевую машину пехоты, две единицы автомобильной техники. Кроме того, были повреждены три боевые машины пехоты противовика.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Берестков, Дальнего, Романовки, Сонцовки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Катериновки и Антоновки. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиабомбами по районам Дачного, Романовки и Улаклов. На данном направлении противник потерял 64 человека убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили один танк, одну единицу мототехники и шесть блиндажей, существенно повреждены две бронированные машины пехоты врага.

На Времовском направлении произошло двадцать пять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Великой Новоселки, Новодаровки, Трудового, Сухих Ялов, Раздольного, Константинопольского и Ровнополья.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

Населенные пункты Темировка и Зеленое Поле на Ореховском направлении подверглись бомбардировкам шестью управляемыми авиационными бомбами.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отбивали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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