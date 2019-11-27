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Два співробітники Білого дому пішли у відставку на тлі заморозки допомоги Україні

Два співробітники Білого дому пішли у відставку на тлі заморозки допомоги Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Два співробітники Адміністративно-бюджетного управління (АБУ) Білого дому покинули свої посади в тому числі через занепокоєння з приводу призупинення військової допомоги Україні. Про це представник АБУ Марк Сенді розповів в середині листопада на закритих слуханнях у Палаті представників Конгресу США. Стенограма його показань була опублікована у вівторок, передає УНН.

Слухання проходили в рамках процедури імпічменту щодо президента США Дональда Трампа.

Конгресмени запитали чиновника, чи відомо йому про відставки з АБУ, які “хоча б частково” були пов’язані з питанням військової допомоги Україні.

“Мені відомо про одного мого колегу, що пішов (зі свого поста) у вересні”, — відповів Сенді, пояснивши, що ця людина була розчарована через “нерозуміння причин” для утримання допомоги. Ще один співробітник управління, який залишив свою посаду, працював в юридичному відділі управління. За словами Сенді, він “висловлював занепокоєння” щодо дотримання закону про контроль Конгресу за бюджетом (Congressional Budget and Impoundment Control Act).

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“Я не хочу описувати це як єдину причину дій людини, але мені відомо про їхню стурбованість”, — додав Сенді, не назвавши імена колег, про яких йшла мова.

Раніше у вівторок телекомпанія CNN з посиланням на документи, що надійшли до бюджетного комітету Палати представників Конгресу США, повідомила, що АБУ вжив заходів для припинення допомоги Україні на суму 250 млн доларів ввечері 25 липня, тобто через кілька годин після розмови Трампа із Зеленським. Згідно з документами, спочатку питання про припинення допомоги обговорювалося ще на початку липня, а 18 липня на одній з нарад зазначалося, що надання допомоги заморожується за розпорядженням Білого дому.

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Україно-американські відносини виявилися в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки, що Трампом під час телефонної розмови тиснув на президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу демократи в Палаті представників у вересні оголосили про підготовку процедури імпічменту глави Білого дому. Підставою для неї стали підозри в тому, що президент США не тільки зловживав владою і чинив тиск на Зеленського, що б той почав розслідування відносно свого ймовірного суперника на наступних виборах Джо Байдена і його сина Хантера, а й в тому, що він заморозив військову допомогу Україні, намагаючись чинити тиск на Зеленського. Сам глава Білого дому назвав те, що відбувається найбільшою аферою в історії американської політики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палата представників США запросила Трампа на слухання з імпічменту

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна не втручається у вибори і геополітику США.

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