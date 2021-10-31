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Два поезда столкнулись в окрестностях английского Солсбери, более 10 пострадавших

Киев • УНН

 • 15063 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Два поезда столкнулись в воскресенье у английского города Солсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир в Twitter, передает УНН .

Два поезда столкнулись в окрестностях английского Солсбери, более 10 пострадавших

Цитата

“В настоящее время мы находимся на месте крушения с участием двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери”, — говорится в сообщении.

Подробности

В ведомстве уточнили, что на месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет. Также к месту аварии были направлены вертолеты.

По информации транспортной полиции Великобритании, один из поездов сошел с рельсов. Недалеко от места происшествия организован травмпункт, добавили там.

Как уточнил репортер Би-би-си Джеймс Ингхэм, в результате инцидента пострадали около 12 человек, а один из машинистов оказался зажатым в кабине.

Напомним

20 октября в Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов.

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