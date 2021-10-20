В Австралії пасажирський поїзд зійшов з рейок

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Поїзд з чотирма вагонами врізався у транспортний засіб у Воллонгонгу, приблизно в 90 км (56 милях) на південь від Сіднея о 4.15 ранку за місцевим часом, перекинувши передній вагон на бік і нахиливши другий вагон.

Вогнеборці звільнили машиніста поїзда та доставили його до лікарні разом із охоронцем та двома з дев’яти пасажирів поїзда.

Поліція встановила місце злочину після повідомлення про втечу людини з місця події. Скільки часу фургон стояв на коліях, невідомо.

Інцидент додає проблем із пасажирами навколо Сіднея, де машиністи поїздів вже запланували страйк через плани приватизації в середу, який, як очікується, закриє 70% поїздів.

Нагадаємо

Комбайн врізався в поїзд “Бахмут — Львів”. Внаслідок зіткнення було пошкоджено локомотив поїзда та 6 вагонів. Люди не постраждали.