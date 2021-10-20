В Австралии пассажирский поезд сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В Вуллонгонг, к югу от Сиднея, поезд пригородного транспорта частично сошел с рельсов и наехал на фургон. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Поезд с четырьмя вагонами врезался в транспортное средство в Вуллонгонг, примерно в 90 км (56 милях) к югу от Сиднея в 4.15 утра по местному времени, перебросив передней вагон на сторону и наклонив второй вагон.
Пожарные освободили машиниста поезда и доставили его в больницу вместе с охранником и двумя из девяти пассажиров поезда.
Полиция установила место преступления после сообщения о бегстве человека с места происшествия. Сколько времени фургон стоял на путях, неизвестно.
Инцидент добавляет проблем с пассажирами вокруг Сиднея, где машинисты поездов уже запланировали забастовку из-за планов приватизации в среду, который, как ожидается, закроет 70% поездов.
Напомним
Комбайн врезался в поезд "Бахмут - Львов". В результате столкновения были повреждены локомотив поезда и 6 вагонов. Люди не пострадали.