Комбайн врізався в поїзд “Бахмут - Львів”. Пошкоджено локомотив та 6 вагонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Комбайн врізався в поїзд “Бахмут — Львів”. Внаслідок зіткнення було пошкоджено локомотив поїзда та 6 вагонів. Люди не постраждали. Поїзд відправився з затримкою в понад 2 години. Про це УНН повідомляє з посиланням на “Укрзалізницю”.
Цитата
“11 жовтня о 15:12 на залізничному переїзді на дільниці Фастів — Житомир сталася ДТП. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд № 141 Бахмут — Львів”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації.
Пасажири з вагонів, у яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.
У результаті пасажирський поїзд № 141 Бахмут — Львів відправився з затримкою 2 години 28 хвилин.
Доповнення
Влітку цього року на Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд.
26 серпня на Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони, через що також затримувалися пасажирські потяги.