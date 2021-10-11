Комбайн врізався в поїзд “Бахмут - Львів”. Пошкоджено локомотив та 6 вагонів

Цитата

“11 жовтня о 15:12 на залізничному переїзді на дільниці Фастів — Житомир сталася ДТП. За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд № 141 Бахмут — Львів”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів. Пасажири та поїзна бригада не постраждали. Комбайнер відмовився від шпиталізації.

Пасажири з вагонів, у яких було розбито вікна, пересаджені на інші місця в поїзді.

У результаті пасажирський поїзд № 141 Бахмут — Львів відправився з затримкою 2 години 28 хвилин.

Доповнення

Влітку цього року на Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд.

26 серпня на Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони, через що також затримувалися пасажирські потяги.