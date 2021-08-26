На Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони: затримуються пасажирські потяги

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Сьогодні, 26 серпня, на станції Глинна-Наварія, що на Львівщині, зійшли з колій вагони вантажного потягу Клепарів — Батьово.

Унаслідок сходження потягу ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі.

На місце події прибули аварійні бригади з відбудовними потягами зі станцій Львів та Стрий, які ліквідують наслідки інциденту для відновлення повноцінного руху вантажних і пасажирських поїздів на колії. Наразі потяги рухаються парною колією.

Також працює спеціальна комісія Укрзалізниці, яка з’ясовує обставини та причини сходження вагонів.

Додамо

Через інцидент затримуються пасажирські потяги: № 6 Херсон — Ужгород, № 41 Дніпро — Трускавець, № 46 Лисичанськ — Ужгород, № 146 Ужгород — Львів та № 807 Львів — Коломия. Час запізнення: від 50 хв. до 1 год. 20 хв.

Відновити рух на дільниці Глинна- Наварія — Львів планують протягом 24 годин, змінювати маршрути пасажирських потягів не планують.

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