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На Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд: через аварію затримуються 5 потягів

Київ • УНН

 • 32744 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Через аварію вантажного поїзда на Запоріжжі у дорозі затримуються щонайменше п'ять пасажирських потягів. Затримка - до 2 годин, повідомляє УНН з посиланням на дані Укрзалізниці.

Цитата:

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1. Таким чином, очікується затримка до 2 годин поїздів", - повідомили в УЗ.

Деталі

Йдеться про затримку наступних потягів:

  • №72 Київ — Запоріжжя,
  • №142 Маріуполь — Одеса,
  • №120 Запоріжжя — Львів,
  • №119 Львів — Запоріжжя,
  • №116 Київ — Бердянськ.

Додамо

Це вже друга аварія на залізниці менше ніж за тиждень. 26 серпня на Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони, через що також затримувалися пасажирські потяги.

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