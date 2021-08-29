На Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд: через аварію затримуються 5 потягів

Цитата:

"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1. Таким чином, очікується затримка до 2 годин поїздів", - повідомили в УЗ.

Деталі

Йдеться про затримку наступних потягів:



№72 Київ — Запоріжжя,



№142 Маріуполь — Одеса,



№120 Запоріжжя — Львів,



№119 Львів — Запоріжжя,



№116 Київ — Бердянськ.



Додамо

Це вже друга аварія на залізниці менше ніж за тиждень. 26 серпня на Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони, через що також затримувалися пасажирські потяги.