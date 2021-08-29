На Запоріжжі з рейок зійшов вантажний поїзд: через аварію затримуються 5 потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Через аварію вантажного поїзда на Запоріжжі у дорозі затримуються щонайменше п'ять пасажирських потягів. Затримка - до 2 годин, повідомляє УНН з посиланням на дані Укрзалізниці.
Цитата:
"Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда поблизу станції Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве — Вільнянськ — Запоріжжя-1. Таким чином, очікується затримка до 2 годин поїздів", - повідомили в УЗ.
Деталі
Йдеться про затримку наступних потягів:
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- №72 Київ — Запоріжжя,
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- №142 Маріуполь — Одеса,
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- №120 Запоріжжя — Львів,
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- №119 Львів — Запоріжжя,
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- №116 Київ — Бердянськ.
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Додамо
Це вже друга аварія на залізниці менше ніж за тиждень. 26 серпня на Львівщині з рейок зійшли вантажні вагони, через що також затримувалися пасажирські потяги.