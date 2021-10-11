Комбайн врезался в поезд "Бахмут - Львов". Повреждено локомотив и 6 вагонов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Комбайн врезался в поезд "Бахмут - Львов". В результате столкновения были повреждено локомотив поезда и 6 вагонов. Люди не пострадали. Поезд отправился с задержкой более чем 2 часа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрзализныцю".
Цитата
"11 октября в 15:12 на железнодорожном переезде на участке Фастов - Житомир произошло ДТП. По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд № 141 Бахмут - Львов", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов. Пассажиры и поездная бригада не пострадали. Комбайнер отказался от госпитализации.
Пассажиры из вагонов, в которых были разбиты окна, пересаженны на другие места в поезде.
В результате пассажирский поезд № 141 Бахмут - Львов отправился с задержкой 2 часа 28 минут.
Дополнение
Летом этого года в Запорожье с рельсов сошел грузовой поезд.
26 августа во Львовской области с рельсов сошли грузовые вагоны, из-за чего также задерживались пассажирские поезда.