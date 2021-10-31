Два поїзди зіткнулися на околицях англійського Солсбері, більше 10 постраждалих

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“В даний час ми знаходимося на місці краху за участю двох поїздів, що курсують між Андовером і Солсбері”, — сказано в повідомленні.

Деталі

У відомстві уточнили, що на місці інциденту перебувають пожежники та машини швидкої допомоги. Інформації про постраждалих наразі немає. Також до місця аварії були направлені гелікоптери.

За інформацією транспортної поліції Великої Британії, один із поїздів зійшов із рейок. Недалеко від місця події організовано травмпункт, додали там.

Як уточнив репортер Бі-бі-сі Джеймс Інгхем, внаслідок інциденту постраждали близько 12 людей, а один із машиністів виявився затиснутим у кабіні.

Нагадаємо

20 жовтня в Австралії пасажирський поїзд зійшов з рейок.