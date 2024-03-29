Два капитана морских судов рф получили подозрение за незаконный вывоз украинского зерна из оккупированного Крыма

Два капитана российских судов получили подозрение за вывоз зерна с оккупированных территорий Украины через Крым. Об этом пишет УНН со ссылкой на прокуратуру Крыма и Севастополя.

Детали

По данным следствия, в 2023 - январе 2024 года капитаны судов "Михаил Ненашев" и "Зафар", нарушив законодательство Украины и нормы международного морского права, незаконно заходили и выходили в Севастопольский морской торговый порт.

Там на суда загрузили зерно, похищенное Россией на оккупированных территориях, а дальше его вывозили его за пределы Украины.

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и города Севастополя сообщено о подозрении двум гражданам РФ - капитанам российских судов "МИХАИЛ НЕНАШЕВ" и "ЗАФАР". Им инкриминируется нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам государства (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы - резюмировали правоохранители.

Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко

Дополнение

В прокуратуре подчеркнули, что осознавая противоправность своих действий и имея целью их скрыть, подозреваемые периодически осуществляли отключение системы "AIS" (Автоматической идентификационной системы) и внесение в нее фиктивных сведений о курсе следования судов якобы в порты РФ, Ливана и Египта.

Отмечается, что капитан судна "МИХАИЛ НЕНАШЕВ" совершил не менее 6 незаконных рейсов, капитан судна "ЗАФАР" - 2 рейса с/на оккупированную территорию полуострова.

Напомним

В Центре национального сопротивления заявили, что в 2023 году россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины 4,8 миллиона тонн зерна. Оно было собрано по фиксированной низкой цене у местных фермеров, а затем продано по рыночной цене.