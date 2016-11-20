Двое мужчин пострадали во время взрыва в квартире в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время взрыва в жилом доме в Днепропетровской области пострадали двое мужчин. Взрыв произошел сегодня днем в Покровском районе Кривого Рога по адресу пр. Эдуарда Фукса, 48. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС, сообщает УНН.
20 ноября в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в жилом доме.
По прибытию на место происшествия установлено, что взрыв с последующим горением произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.
Во время происшествия пострадали двое мужчин 1957 г.р. и 1980 г.р., которые доставлены в городскую больницу.
Пожар ликвидирован в 15:15 на площади 40 кв.м. Разрушений несущих конструкций нет. Погибших нет. Причина взрыва и пожара устанавливается.