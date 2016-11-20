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15 марта, 19:03 • 108229 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147357 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126000 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119354 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106239 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102107 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95571 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Двое мужчин пострадали во время взрыва в квартире в Днепропетровской области

Двое мужчин пострадали во время взрыва в квартире в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 10381 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время взрыва в жилом доме в Днепропетровской области пострадали двое мужчин. Взрыв произошел сегодня днем в Покровском районе Кривого Рога по адресу пр. Эдуарда Фукса, 48. Об этом проинформировали в пресс-службе ГосЧС, сообщает УНН.

20 ноября в 14:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве в жилом доме.

По прибытию на место происшествия установлено, что взрыв с последующим горением произошел в двухкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома.

Во время происшествия пострадали двое мужчин 1957 г.р. и 1980 г.р., которые доставлены в городскую больницу.

Пожар ликвидирован в 15:15 на площади 40 кв.м. Разрушений несущих конструкций нет. Погибших нет. Причина взрыва и пожара устанавливается.

Украинские Национальные Новости

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