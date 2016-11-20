Два чоловіки постраждали під час вибуху у квартирі на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Під час вибуху у житловому будинку на Дніпропетровщині постраждало два особи. Вибух стався сьогодні вдень у Покровському районі Кривого Рога по пр. Едуарда Фукса, 48. Про це проінформували у прес-службі ДСНС, повідомляє УНН.
20 листопада о 14:30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про вибух у житловому будинку.
По прибуттю на місце події встановлено, що вибух з послідуючим горінням стався у двокімнатній квартирі на п’ятому поверсі п’ятиповерхового будинку.
Під час події постраждало два чоловіки 1957 р.н. та 1980 р.н., які доправлені до міської лікарні.
Пожежу ліквідовано о 15:15 на площі 40 кв.м. Руйнувань несучих конструкцій немає. Загиблих немає. Причина вибуху та пожежі встановлюється.