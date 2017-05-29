Два бразильских легионера проходят медобследование в "Заре"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня в состоянии луганской "Зари" проходят медобследование бразильские легионеры Силас и Леонидас. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в клубе.
И хотя оба полузащитника уже выложили на своих страницах в Facebook фото, на которых они подписывают документы, и написали, что довольны тем, что попали в "Зарю", в самом клубе официального представления футболистов еще не было.
После прохождения медицинской комиссии и некоторых формальностей, бразильцев официально представят в качестве игроков "Зари" широкой общественности.
Как сообщал УНН, футболисты "Зари" впервые в истории выиграли "бронзу" чемпионата Украины.