Два бразильських легіонери проходять медобстеження в "Зорі"
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні у стані луганської "Зорі" проходять медобстеження бразильські легіонери Сілас та Леонідас. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у клубі.
І хоча обидва півзахисникі вже виклали на своїх сторінках у Facebook фото, на яких вони підписують документи, та написали, що задоволені тим, що потрапили у "Зорю", у самому клубі офіційного представлення футболістів ще не було.
Після проходження медичної комісії та деяких формальностей, бразильців офіційно представлять у якості гравців "Зорі" широкому загалу.
Як повідомляв УНН, футболісти "Зорі" вперше в історії виграли "бронзу" чемпіонату України.