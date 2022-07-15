"Дурость полная": Резников против вручения повесток как наказание

ukru
09:00 • 34537 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 109785 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122074 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111007 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 140849 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139593 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113927 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107059 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93525 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111496 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 72045 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 51489 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 61049 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 50589 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 47071 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 34537 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 47071 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238369 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268272 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205209 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 1981 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 109784 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102606 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120419 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122826 просмотра
Актуальное
"Дурость полная": Резников против вручения повесток как наказание

"Дурость полная": Резников против вручения повесток как наказание

Киев • УНН

 • 144412 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников против вручения повесток как наказание и считает, что это "полная дурость". Он убежден, что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием. Об этом он заявил в интервью BBC, передает УНН.

Цитата

«Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас есть сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть», - рассказал Резников.

Детали

Он напомнил о программе от британцев.

«Вы же слышали, есть программа от британцев: 10 тысяч наших ребят будут готовить (до войны – Ред.) в современных условиях и так далее. И мы ищем, выбираем желающих и тех, кто входят в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям (вручаются)... », - сказал Резников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На военный учет не по месту жительства стали более 3 млн украинцев

Резников отметил, что повестка не означает, что тебя забрали в армию.

«Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Уходи, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность, согласно закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет», - рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто-ьл специально этого не сделал, чтобы его не могли найти.

«Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это полная дурость, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием», – сказал Резников.

Дополнение

В конце июня в Киеве на выходных правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды ночными заведениями – 219 мужчин получили повестки в военкомат.

Добавим

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизировать отдельные этапы и элементы взятия на военный учет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы