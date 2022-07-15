"Дурость полная": Резников против вручения повесток как наказание

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«Доукомплектование происходит в любом случае. Не в каких-то огромных масштабах, но мы имеем и погибших, и раненых. У нас есть сегодня подразделения, которые должны отдохнуть, восстановить боеспособность. Соответственно, должны завезти свежие силы. Поэтому, конечно, определенный набор есть», - рассказал Резников.

Детали

Он напомнил о программе от британцев.

«Вы же слышали, есть программа от британцев: 10 тысяч наших ребят будут готовить (до войны – Ред.) в современных условиях и так далее. И мы ищем, выбираем желающих и тех, кто входят в понятие резерва. Поэтому, конечно, повестки все равно по конкретным специальностям (вручаются)... », - сказал Резников.

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Резников отметил, что повестка не означает, что тебя забрали в армию.

«Это значит: приди, пожалуйста, в центр комплектации. Не стоишь на учете? Проверим. Может, ты как раз нужен сейчас – тогда тебя вправе призвать во время военного положения. Или скажут: "Уходи, ты в резерве". Или: "Друг, а чего ты не стал на регистрацию?" Есть обязанность, согласно закону, если ты уехал из Киева в Одессу, ты должен там прийти и стать на учет», - рассказал Резников.

Министр подчеркнул, что некоторые не делали этого. Кто-то не знал, а кто-ьл специально этого не сделал, чтобы его не могли найти.

«Иногда это делается как наказание за что-то – например, нарушение скоростного режима – я точно против этого. Я считаю, что это полная дурость, потому что служить стране и защищать страну – это точно не должно быть наказанием», – сказал Резников.

Дополнение

В конце июня в Киеве на выходных правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды ночными заведениями – 219 мужчин получили повестки в военкомат.

Добавим

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизировать отдельные этапы и элементы взятия на военный учет.