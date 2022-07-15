"Дурня повна": Резніков проти вручення повісток як покарання

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«Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є», - розповів Резніков.

Деталі

Він нагадав про програму від британців.

«Ви ж чули, є програма від британців: 10 тисяч наших хлопців будуть готувати (до війни - Ред.) в сучасних умовах і так далі. І ми шукаємо, обираємо тих, хто бажає і хто входить в поняття резерву. Тому звісно, повістки все одно по конкретних спеціальностях (вручаються)... », - сказав Резніков.

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Резніков зазначив, що повістка не означає, що тебе забрали в армію.

«Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз - тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: "Йди, ти в резерві". Або: "Друже, а чого ти не став на реєстрацію?" Є обов'язок, згідно із законом, якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік», - розповів Резніков.

Міністр наголосив, що деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти.

«Іноді це робиться як покарання за щось - наприклад, порушення швидкісного режиму - я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням», - сказав Резніков.

Доповнення

В кінці червня у Києві на вихідних правоохоронці разом із представниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами – 219 чоловіків отримали повістки до військкомату.

Додамо

У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізувати окремі етапи та елементи взяття на військовий облік.