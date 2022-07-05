У Міноборони планують цифровізувати військовий облік (виправлено)

Цитата

“У нас є загальна політика держави – це "країна в смартфоні". І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних в подальшому також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено у цифровий режим", – сказав Мотузяник, відповідаючи на питання про можливе осучаснення та спрощення процедури взяття громадян на військовий облік.

Речник Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.

У Мінцифрі пояснили, що мова точно не йде про військові повістки, однак, допустили, що у майбутньому у застосунку "Дія" можуть розміщувати військовий квиток.

Додамо

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що повістки через "Дію" надсилатися не будуть.

"Такого точно не буде. В "Дії" зараз працює можливість отримати сповіщення про судові справи. За бажанням ви цю функцію можете вимкнути" - сказав міністр.