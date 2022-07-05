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У Міноборони планують цифровізувати військовий облік (виправлено)

У Міноборони планують цифровізувати військовий облік (виправлено)

Київ • УНН

 • 619186 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізувати окремі етапи та елементи взяття на військовий облік. Про це у коментарі УНН повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Цитата

“У нас є загальна політика держави – це "країна в смартфоні". І, безумовно, в тому числі, таке питання як облік військовозобов'язаних в подальшому також може бути, принаймні на перших кроках, частково переведено у цифровий режим", – сказав Мотузяник, відповідаючи на питання про можливе осучаснення та спрощення процедури взяття громадян на військовий облік.

Речник Міноборони повідомив, що наразі така робота вже ведеться відповідними міністерствами.

У Мінцифрі пояснили, що мова точно не йде про військові повістки, однак, допустили, що у майбутньому у застосунку "Дія" можуть розміщувати військовий квиток. 

Додамо

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що повістки через "Дію" надсилатися не будуть.

"Такого точно не буде. В "Дії" зараз працює можливість отримати сповіщення про судові справи. За бажанням ви цю функцію можете вимкнути" - сказав міністр.

Українські Національні Новини

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