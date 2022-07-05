В Минобороны планируют цифровизировать военный учет (исправлено)
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизации отдельных этапов и элементов взятия на военный учет. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник.
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“У нас есть всеобщая политика государства – это "страна в смартфоне". И, безусловно, в том числе, такой вопрос как учет военнообязанных в дальнейшем также может быть, по крайней мере, на первых шагах, частично переведен в цифровой режим", – сказал Мотузяник, отвечая на вопрос о возможном осовременивании и упрощении процедуры взятия граждан на военный учет.
Спикер Минобороны сообщил, что в настоящее время такая работа уже ведется соответствующими министерствами.
В Минцифри пояснили, что речь точно не идет о военных повестках, однако допустили, что в будущем в приложении "Дия" могут размещать военный билет.
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Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что повестки через "Дию" отправляться не будут.
"Такого точно не будет. В "Дие" сейчас работает возможность получить уведомление о судебных делах. По желанию вы эту функцию можете отключить", - сказал министр.