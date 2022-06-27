У Києві поліція провела рейди нічними закладами: скільки повісток вручили

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Очільник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що протягом вихідних правоохоронці обійшли 420 нічних розважальних закладів. Метою рейдів було перевірити дотримання обмежень воєнного стану та запобігти порушенням у комендантську годину.

"В умовах воєнного стану громадяни повинні дотримуватись обмежень комендантського часу. Так, поліцейські Києва разом з військовими комісарами вночі посилено патрулюють вулиці міста, сквери та парки, а також акцентується увага на перевірках нічних розважальних закладів. З усіх перевірених у нічний час працювали два заклади і виявлено 413 осіб, котрі порушили комендантський час. З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату", – сказав Вигівський.

Додамо

Також правоохоронці виявили осіб, які мали при собі наркотичні речовини. За усіма виявленими фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

"Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 – розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – дрібне хуліганство, 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексі України про адміністративні правопорушення. Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора. Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності", – зазначив начальник поліції Києва.

Нагадаємо

Комендантська година у Києві триває з 23:00 до 5:00.