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В Киеве полиция провела рейды по ночным заведениям: сколько повесток вручили

Киев • УНН

 • 127803 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Киеве на выходных правоохранители вместе с представителями военного комиссариата провели рейды по ночным заведениям – 219 мужчин получили повестки в военкомат. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали

Глава полиции Киева Иван Выговский сообщил, что в течение выходных правоохранители обошли 420 ночных развлекательных заведений. Целью рейдов было проверить соблюдение ограничений военного положения и предотвратить нарушения в комендантский час.

"В условиях военного положения граждане должны соблюдать ограничения комендантского времени. Так, полицейские Киева вместе с военными комиссарами ночью усиленно патрулируют улицы города, скверы и парки, а также акцентируется внимание на проверках ночных развлекательных заведений. Из всех проверенных в ночное время работали два заведения и выявлено 413 человек, нарушивших комендантское время. Из числа этих граждан комиссар проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", – сказал Выговский.

Добавим

Также правоохранители обнаружили людей, имевших при себе наркотические вещества. По всем выявленным фактам начаты уголовные производства по ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

"Также полицейские составили 73 административных протокола по статьям 178 – распитие алкогольных напитков в запрещенных местах, 173 – мелкое хулиганство, 185 – злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского Кодекса Украины об административных правонарушениях. Мы и дальше будем проводить такие отработки, ведь каждый житель столицы должен понимать всю серьезность ситуации и осознавать опасность, которая еще есть со стороны страны-агрессора. Хочу отметить, что во время комендантского часа категорически запрещено передвигаться по городу, кроме спецтранспорта и случаев крайней необходимости", – отметил начальник полиции Киева.

Напомним

Комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 5:00.

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