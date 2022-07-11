На військовий облік не за місцем проживання стали понад 3 млн українців - МВС

Цитата

«Особисто я вважаю, що мобілізація - це справа кожного громадянина, вона повинна здійснюватися добровільно. У першу чергу я хочу сказати, що понад 3 млн громадян сьогодні перебувають на обліку у військкоматах, але не за місцем їх проживання. І це питання, яке має бути вирішене найближчим часом, і перш за все, це має бути позицією самих громадян, які повинні стати на військовий облік», - зазначив він.

Деталі

Монастирський сказав, що роздача повісток у військкомати на блокпостах, пляжах, вулицях, у будь-яких інших місцях не суперечить законодавству, сили безпеки працюють в інтересах Збройних сил і на їх прохання.

«Закон вимагає, що людина повинна перебувати на відповідному обліку, якщо безперечно ЗСУ вимагають, щоб людина перебувала на такому обліку, цей облік повинен бути забезпечений. Але, як ви бачите, остання позиція, яка була висловлена Президентом України дуже чітко, що жодної проблеми в пересуванні між областями не повинно бути. Це я в першу чергу кажу, повинна бути свідома позиція кожного громадянина призовного віку», - додав він.

Доповнення

У Міністерстві оборони України розглядають можливість цифровізувати окремі етапи та елементи взяття на військовий облік.