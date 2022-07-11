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На воинский учет не по месту жительства стали более 3 млн украинцев – МВД

На воинский учет не по месту жительства стали более 3 млн украинцев – МВД

Киев • УНН

 • 199097 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Более трех миллионов военнообязанных граждан состоят на воинском учете не по месту своего жительства. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

«Лично я считаю, что мобилизация – это дело каждого гражданина, оно должно осуществляться добровольно. В первую очередь я хочу сказать, что более 3 млн граждан сегодня состоят на учете в военкоматах, но не по месту их проживания. И этот вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и, прежде всего, это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учет»», - отметил он.

Детали

Монастырский сказал, что раздача повесток в военкоматы на блокпостах, пляжах, улицах, в любых других местах не противоречит законодательству, силы безопасности работают в интересах Вооруженных сил и по их просьбе.

«Закон требует, что человек должен состоять на соответствующем учете, если бесспорно ВСУ требуют, чтобы человек состоял на таком учете, этот учет должен быть обеспечен. Но, как вы видите, последняя позиция, которая была высказана Президентом Украины, очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это я в первую очередь говорю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста», – добавил он.

Дополнение

В Министерстве обороны Украины рассматривают возможность цифровизировать отдельные этапы и элементы взятия на воинский учет.

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