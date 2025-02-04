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Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Киев  •  УНН

 • 2414 просмотра

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Глава АРМА Елена Дума использует громкие заявления для давления на бизнес вместо партнерства. Эксперт считает, что агентство превышает свои полномочия и действует как фискальный орган.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума продолжает использовать громкие заявления для пиара вместо того, чтобы партнерские отношения с бизнесом. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько, комментируя последние заявления руководства агентства относительно уголовного производства против одного из участников конкурса.

Детали

На днях Елена Дума рассказала, что во время конкурса на управление активами ООО «Ромерм», ООО «Ермом» и ООО «Ермак Голд» один из участников несколько раз обжаловал действия АРМА в Антимонопольном комитете Украины. Уже после завершения аукциона АРМА якобы обнаружило в документах этого участника недостоверные сведения, и обратилось в Нацполицию. Таким образом, глава агентства нашла способ, как намекнуть всем потенциальным управляющим, что обращаться в АМКУ не стоит, ведь вас могут сделать «фигурантом уголовного производства».

По мнению Игоря Чобитько, вместо того, чтобы строить партнерские отношения с бизнесом, руководство АРМА пытается повлиять на него.

Это не первый такой пиар от руководства АРМА, от Елены Думы. В публикациях слышал о том, что она обращалась относительно результатов конкурса, что будет проверять вместе с СБУ участников конкурса. Эти все ее действия направлены не на то, чтобы построить с бизнесом партнерские взаимоотношения, а выглядят как прямой пиар, как принуждение бизнеса к совершению или несовершению определенных действий,

- отметил он.

Адвокат подчеркнул, что давление на бизнес недопустимо.

Такие действия не первые, я думаю, и не последние. Потому что само руководство АРМА на сегодня ведет себя как фискальный орган или надзорный орган. В их функции такие действия не входят

- считает Чобитько.

По его мнению, если управляющие пытаются получить разъяснения АМКУ и им в этом препятствуют, то скорее в действиях руководства АРМА могут усматриваться признаки злоупотребления служебным положением, а проблемы у бизнеса.

Добавим

АРМА неоднократно оказывалось в центре критики Transparency International Ukraine за несоответствие европейским стандартам и из-за «противоречивой коммуникации со стороны агентства или его должностных лиц, соединенной с популизмом, нарушением презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

В Агентстве по розыску и менеджменту активов такие заявления антикоррупционных активистов понятно комментировать не хотят, а лишь рассказывают о своих «достижениях» в разработке законопроектов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
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