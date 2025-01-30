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Голова АРМА Дума погрожує учасникам конкурсів: оскарження в АМКУ може обернутися кримінальною справою

Голова АРМА Дума погрожує учасникам конкурсів: оскарження в АМКУ може обернутися кримінальною справою

Київ • УНН

 • 214682 перегляди

Олена Дума заявила про відкриття кримінальної справи проти учасника тендеру, який оскаржував дії АРМА в АМКУ. Експерти вбачають у цьому спробу залякування потенційних учасників конкурсів.

Голова Агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума знайшла спосіб, як змусити учасників конкурсів мовчати. Вона відкрито дала сигнал потенційним управителям: якщо вони планують оскаржувати дії агентства в Антимонопольному комітеті України, то ризикують стати фігурантами кримінальних справ, пишу УНН

Деталі

У серпні 2024 року АРМА оголосило відкриті торги на управління активами ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмом" та ТОВ "Єрмак Голод". Участь у конкурсі взяли два учасники, зокрема ТОВ "Україна група розвитку та консалтингу", яке двічі оскаржувало дії АРМА до Антимонопольного комітету України, що відповідно затримало проведення процедури більш ніж на два місяці. 

За словами Олени Думи, після завершення аукціону АРМА виявило, що документи цього учасника нібито містять недостовірні відомості, і звернулося до Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

"АРМА викрило фальсифікації документів під час конкурсу на управління заводом "РОМЕРМ"… Це перший випадок, коли потенційний управитель арештованими активами став фігурантом кримінальної справи через подачу недостовірних документів…. Наголошую: будь-які спроби маніпулювати конкурсними процедурами та подавати підроблені документи матимуть правові наслідки. Ми й надалі забезпечуватимемо законність, прозорість та чесність у всіх тендерних процедурах, захищаючи державні інтереси", - заявила голова АРМА.

Однак, до такої заяви очільниці агентства є багато запитань. По-перше, сам факт подачі звернення до Нацполу не означає, що компанія винна, а лише те, що ведеться перевірка. Однак голова АРМА вже встигла зробити висновки.

По-друге, її меседж очевидно спрямований не на конкретного учасника тендеру, а на всіх потенційних конкурсантів. Вона фактично натякає: якщо ви оскаржуватимете дії АРМА в АМКУ – готуйтеся до того, що вас можуть також зробити "фігурантом".

Тож, така заява виглядає як спроба залякати потенційних учасників тендерів, які можуть не погоджуватися з діями АРМА. Тоді постає логічне запитання: якщо агентство так боїться оскаржень у АМКУ, чи не свідчить це про те, що його конкурсні процедури далекі від досконалості?

Нагадаємо

АРМА неодноразово опинялося в центрі критики Transparency International Ukraine за невідповідність європейським стандартам та через "суперечливу комунікацію з боку агентства чи його посадових осіб, поєднану з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів такі заяви антикорупційних активістів зрозуміло коментувати не хочуть, а лише розповідають про свої "досягнення" у розробленні законопроєктів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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