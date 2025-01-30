Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума нашла способ, как заставить участников конкурсов молчать. Она открыто дала сигнал потенциальным управителям: если они планируют оспаривать действия агентства в Антимонопольном комитете Украины, то рискуют стать фигурантами уголовных дел, пишу УНН.

Детали

В августе 2024 года АРМА объявило открытые торги на управление активами ООО "Ромерм", ООО "Ермом" и ООО "Ермак Голод". Участие в конкурсе приняли два участника, в частности ООО "Украина группа развития и консалтинга", которое дважды обжаловало действия АРМА в Антимонопольный комитет Украины, что соответственно задержало проведение процедуры более чем на два месяца.

По словам Елены Думы, после завершения аукциона АРМА обнаружило, что документы этого участника якобы содержат недостоверные сведения, и обратилось в Нацполицию. Правоохранители открыли уголовное производство, продолжаются следственные действия.

"АРМА разоблачило фальсификации документов во время конкурса на управление заводом "РОМЕРМ"... Это первый случай, когда потенциальный управляющий арестованными активами стал фигурантом уголовного дела из-за подачи недостоверных документов.... Подчеркиваю: любые попытки манипулировать конкурсными процедурами и подавать поддельные документы будут иметь правовые последствия. Мы и в дальнейшем будем обеспечивать законность, прозрачность и честность во всех тендерных процедурах, защищая государственные интересы", - заявила глава АРМА.

Однако, к такому заявлению руководительницы агентства есть много вопросов. Во-первых, сам факт подачи обращения в Нацпол не означает, что компания виновата, а лишь то, что ведется проверка. Однако глава АРМА уже успела сделать выводы.

Во-вторых, ее месседж очевидно направлен не на конкретного участника тендера, а на всех потенциальных конкурсантов. Она фактически намекает: если вы будете обжаловать действия АРМА в АМКУ - готовьтесь к тому, что вас могут также сделать "фигурантом".

Поэтому такое заявление выглядит как попытка запугать потенциальных участников тендеров, которые могут не соглашаться с действиями АРМА. Тогда возникает логичный вопрос: если агентство так боится обжалований в АМКУ, не свидетельствует ли это о том, что его конкурсные процедуры далеки от совершенства?

Напомним

АРМА неоднократно оказывалось в центре критики Transparency International Ukraine за несоответствие европейским стандартам и из-за "противоречивой коммуникации со стороны агентства или его должностных лиц, соединенной с популизмом, нарушением презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов такие заявления антикоррупционных активистов понятно комментировать не хотят, а лишь рассказывают о своих "достижениях" в разработке законопроектов.