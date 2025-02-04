Дума використовує АРМА для піару і тиску на бізнес - експерт
Київ • УНН
Голова АРМА Олена Дума використовує гучні заяви для тиску на бізнес замість партнерства. Експерт вважає, що агентство перевищує свої повноваження та діє як фіскальний орган.
Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума продовжує використовувати гучні заяви задля піару замість того, щоб партнерські відносини з бізнесом. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько, коментуючи останні заяви керівництва агентства щодо кримінального провадження проти одного з учасників конкурсу.
Деталі
Днями Олена Дума розповіла, що під час конкурсу на управління активами ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмом" та ТОВ "Єрмак Голд" один з учасників кілька разів оскаржував дії АРМА в Антимонопольному комітеті України. Вже після завершення аукціону АРМА нібито виявило у документах цього учасника недостовірні відомості, і звернулося до Нацполіції. Таким чином, голова агентства знайшла спосіб, як натякнути всім потенційним управителям, що звертатися в АМКУ не варто, адже вас можуть зробити "фігурантом кримінального провадження".
На думку Ігоря Чобітька, замість того, щоб будувати партнерські відносини з бізнесом, керівництво АРМА намагається вплинути на нього.
Це не перший такий піар від керівництва АРМА, від Олени Думи. В публікаціях чув про те, що вона зверталася стосовно результатів конкурсу, що буде перевіряти разом з СБУ учасників конкурсу. Ці всі її дії спрямовані не на те, щоб побудувати з бізнесом партнерські взаємовідносини, а виглядають як прямий піар, як примушення бізнесу до вчинення або невчинення певних дій,
Адвокат наголосив, що тиск на бізнес є неприпустимим.
Такі дії не перші, я гадаю, і не останні. Тому що саме керівництво АРМА на сьогодні веде себе як фіскальний орган чи наглядовий орган. До їх функцій такі дії не входять
На його думку, якщо управителі намагаються отримати розʼяснення АМКУ і їм у цьому перешкоджають, то швидше в діях керівництва АРМА можуть вбачатися ознаки зловживання службовим становищем, а проблеми у бізнесу.
Додамо
АРМА неодноразово опинялося в центрі критики Transparency International Ukraine за невідповідність європейським стандартам та через "суперечливу комунікацію з боку агентства чи його посадових осіб, поєднану з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".
У Агентстві з розшуку і менеджменту активів такі заяви антикорупційних активістів зрозуміло коментувати не хочуть, а лише розповідають про свої "досягнення" у розробленні законопроєктів.