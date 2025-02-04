Дума використовує АРМА для піару і тиску на бізнес - експерт

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума продовжує використовувати гучні заяви задля піару замість того, щоб партнерські відносини з бізнесом. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько, коментуючи останні заяви керівництва агентства щодо кримінального провадження проти одного з учасників конкурсу.

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Днями Олена Дума розповіла, що під час конкурсу на управління активами ТОВ "Ромєрм", ТОВ "Єрмом" та ТОВ "Єрмак Голд" один з учасників кілька разів оскаржував дії АРМА в Антимонопольному комітеті України. Вже після завершення аукціону АРМА нібито виявило у документах цього учасника недостовірні відомості, і звернулося до Нацполіції. Таким чином, голова агентства знайшла спосіб, як натякнути всім потенційним управителям, що звертатися в АМКУ не варто, адже вас можуть зробити "фігурантом кримінального провадження".

На думку Ігоря Чобітька, замість того, щоб будувати партнерські відносини з бізнесом, керівництво АРМА намагається вплинути на нього.

Це не перший такий піар від керівництва АРМА, від Олени Думи. В публікаціях чув про те, що вона зверталася стосовно результатів конкурсу, що буде перевіряти разом з СБУ учасників конкурсу. Ці всі її дії спрямовані не на те, щоб побудувати з бізнесом партнерські взаємовідносини, а виглядають як прямий піар, як примушення бізнесу до вчинення або невчинення певних дій, – зазначив він.

Адвокат наголосив, що тиск на бізнес є неприпустимим.

Такі дії не перші, я гадаю, і не останні. Тому що саме керівництво АРМА на сьогодні веде себе як фіскальний орган чи наглядовий орган. До їх функцій такі дії не входять – вважає Чобітько.

На його думку, якщо управителі намагаються отримати розʼяснення АМКУ і їм у цьому перешкоджають, то швидше в діях керівництва АРМА можуть вбачатися ознаки зловживання службовим становищем, а проблеми у бізнесу.

Додамо

АРМА неодноразово опинялося в центрі критики Transparency International Ukraine за невідповідність європейським стандартам та через "суперечливу комунікацію з боку агентства чи його посадових осіб, поєднану з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".

У Агентстві з розшуку і менеджменту активів такі заяви антикорупційних активістів зрозуміло коментувати не хочуть, а лише розповідають про свої "досягнення" у розробленні законопроєктів.