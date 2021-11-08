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Дуда собирает срочное совещание с силовиками из-за ситуации на границе с Беларусью

Киев • УНН

 • 18490 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда сегодня созывает срочное совещание с премьер-министром, министрами и руководителями силовых структур страны. Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши, пишетУНН.

Дуда собирает срочное совещание с силовиками из-за ситуации на границе с Беларусью

Цитата:

“В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Республики Польша Анджей Дуда встретится с премьер-министром, министрами и руководителями служб сегодня в 14:30 (по местному времени - ред.) в Бюро национальной безопасности. Около 15:30 (по местному времени - ред.) ожидается заявление руководителя Бюро национальной безопасности для СМИ”, — сказано в сообщении БНБ Польши в Twitter.

Детали

Ранее сегодня Дуда обсудил ситуацию на польско-белорусской границе с президентом Литвы.

Контекст

Ранее сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.

Добавим

В конце мая белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза.

В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.

По данным журналистского расследования, власти Беларуси помогали мигрантам из Ирака попасть в Литву и другие страны Евросоюза через белорусскую госкомпанию.

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