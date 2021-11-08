Дуда збирає термінову нараду із силовиками через ситуацію на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні скликає термінову нараду з прем'єр-міністром, міністрами та керівниками силових структур країни. Про це повідомили у Бюро національної безпеки Польщі, пише УНН.
Цитата:
“У зв’язку із ситуацією на польсько-білоруському кордоні президент Республіки Польща Анджей Дуда зустрінеться з прем’єр-міністром, міністрами та керівниками служб сьогодні о 14:30 (за місцевим часом - ред.) у Бюро національної безпеки. Близько 15:30 (за місцевим часом - ред.) очікується заява керівника Бюро національної безпеки для ЗМІ”, — сказано в повідомленні БНБ Польщі у Twitter.
Деталі
Раніше сьогодні Дуда обговорив ситуацію на польсько-білоруському кордоні із президентом Литви.
Контекст
Раніше сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.
Доповнення
Наприкінці травня білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу.
На початку липня в Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія і Польща.
Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
За даними журналістського розслідування, влада Білорусі допомагала мігрантам з Іраку потрапити в Литву та інші країни Євросоюзу через білоруську держкомпанію.