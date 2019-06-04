Дуда может попросить Зеленского отменить мораторий на эксгумации поляков

Глава Кабинета президента Кшиштоф Щерський сообщил, что в Брюсселе политики должны говорить о сотрудничестве двух стран и о все большем числе граждан Украины, которые живут и работают в Польше.

Дуда прежде всего хочет узнать о политических планах нового лидера Украины.

"Известно, что ко времени досрочных парламентских выборов ситуация будет развиваться. На самом деле зрелая политическая программа будет сформулирована после этих выборов и после изучения их результата и возможности создания нового правительства в Украине", - отметил Щерський.

Глава Кабинета сообщил, что президент Дуда представит Зеленскому "оценку польско-украинских отношений, имеющих в настоящее время два измерения - геополитические интересы, объединяющие Польшу и Украину, а также общественный вопрос, есть факт, что сейчас, как никогда ранее, в Польше есть много украинцев".

"В 2018 году из Польши официально отправлено в Украину более 3,5 млрд долларов, а это 3 процента ВВП этой страны, и они поступают от работников, которые работают в Польше", - сказал Щерський.

В то же время, как добавил он, есть проблемы, связанные с исторической политикой.

"Президент передаст также свои надежды по этому вопросу. Хорошим началом будет отмена запрета эксгумаций, так это то, что надо было уже давно сделать", - считает Щерський.

Отмечается, что польский президент намерен также пригласить Владимира Зеленского в Польшу и передать ему приглашение на сентябрьские мемориальные мероприятия к восьмидесятой годовщине начала Второй мировой войны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский едет в свой первый зарубежный визит в Брюссель с тем, чтобы задекларировать неизменность курса в Евросоюз и НАТО, а также на реформирование страны, а кроме того, хочет услышать, что Украина может рассчитывать на поддержку своих стремлений со стороны Евросоюза.