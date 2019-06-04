Дуда може попросити Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків

ukru
16:18 • 11818 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 34189 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 40975 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 34880 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 79119 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 146221 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165435 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153432 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 233163 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159257 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.3 м/с
37 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 48383 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 26217 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

22 березня, 10:49 • 49376 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 47317 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 33130 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 150825 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 233184 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 198986 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 184302 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 151400 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 15718 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 16777 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 26217 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 21998 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 48383 перегляди
Актуальне
Дуда може попросити Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків

Дуда може попросити Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків

Київ • УНН

 • 10389 перегляди

КИЇВ. 4 червня. УНН. Сьогодні у Брюсселі состоится перша Зустріч президента Анджея Дуди з новим президентом України Володимиром Зеленським. Обидва політика мають заплановані зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Потім вони зустрінуться у польському представництві при Європейському Союзі в Брюсселі. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.

Голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський повідомив, що у Брюсселі політики мають говорити про співробітництво обох країн та про все більше число громадян України, котрі живуть та працюють у Польщі.

Анджей Дуда передусім хоче дізнатися про політичні плани нового лідера України.

"Відомо, що до часу дострокових парламентських виборів ситуація буде розвиватися. Насправді зріла політична програма буде сформульована після цих вибрів і після вивчення їхнього результату та можливості створення нового уряду в Україні", - зазначив Щерський.

Голова Кабінету повідомив, що президент Дуда представить Зеленському "оцінку польсько-українських взаємин, що мають нині два виміри - геополітичні інтереси, що об’єднують Польщу та Україну, а також суспільне питання, тобто факт, що нині, як ніколи раніше, у Польщі є багато українців".

"У 2018 році з Польщі офіційно відправлено в Україну понад 3,5 млрд доларів, а це 3 відсотка ВВП цієї країни, і вони надходять від працівників, котрі працюють у Польщі", - сказав Щерський.

Водночас, як додав він, є проблеми, пов’язані з історичною політикою.

"Президент перекаже також свої сподівання з цього питання. Добрим початком буде скасування заборони ексгумацій, бо це те, що треба було вже давно зробити", - вважає Щерський.

Зазначається, що польський президент має намір теж запросити Володимира Зеленського до Польщі та передати йому запрошення на вересневі меморіальні заходи до 80-их роковин початку ІІ Світової війни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський їде в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу .

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,140.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,985.38