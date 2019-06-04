Дуда може попросити Зеленського скасувати мораторій на ексгумації поляків

Голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський повідомив, що у Брюсселі політики мають говорити про співробітництво обох країн та про все більше число громадян України, котрі живуть та працюють у Польщі.

Анджей Дуда передусім хоче дізнатися про політичні плани нового лідера України.

"Відомо, що до часу дострокових парламентських виборів ситуація буде розвиватися. Насправді зріла політична програма буде сформульована після цих вибрів і після вивчення їхнього результату та можливості створення нового уряду в Україні", - зазначив Щерський.

Голова Кабінету повідомив, що президент Дуда представить Зеленському "оцінку польсько-українських взаємин, що мають нині два виміри - геополітичні інтереси, що об’єднують Польщу та Україну, а також суспільне питання, тобто факт, що нині, як ніколи раніше, у Польщі є багато українців".

"У 2018 році з Польщі офіційно відправлено в Україну понад 3,5 млрд доларів, а це 3 відсотка ВВП цієї країни, і вони надходять від працівників, котрі працюють у Польщі", - сказав Щерський.

Водночас, як додав він, є проблеми, пов’язані з історичною політикою.

"Президент перекаже також свої сподівання з цього питання. Добрим початком буде скасування заборони ексгумацій, бо це те, що треба було вже давно зробити", - вважає Щерський.

Зазначається, що польський президент має намір теж запросити Володимира Зеленського до Польщі та передати йому запрошення на вересневі меморіальні заходи до 80-их роковин початку ІІ Світової війни.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський їде в свій перший закордонний візит до Брюсселя з тим, щоб задекларувати незмінність курсу в Євросоюз і НАТО, а також на реформування країни, а крім того, хоче почути, що Україна може розраховувати на підтримку своїх прагнень з боку Євросоюзу .