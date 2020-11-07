Дубль Месси помог "Барселоне" прервать безвыигрышную серию в Ла Лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" уверенно обыграла "Бетис" (5:2) в домашнем матче 9-го тура испанской Ла Лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
Усман Дембеле открыл счет на 22 минуте, но через 11 минут Гризманн не сумевший удвоить преимущество ударом с пенальти. Этим воспользовался Санабрия (45) — 1:1.
Гризманн исправился голом на 49 минуте, а в конце игрового времени гости остались в меньшинстве после удаления Манди. После этого дубль оформил Месси, а Педри установил окончательные цифры на табло — 5:2.
Отметим, что “Барселона” прервала серию из четырех матчей без побед в турнире. Команда набрала 11 очков и поднялась на восьмое место Ла Лиги.
Кроме того добавим, “блаугранос” является одним из соперников “Динамо” в Лиге чемпионов.