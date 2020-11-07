Дубль Месси помог "Барселоне" прервать безвыигрышную серию в Ла Лиге

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 81833 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 91524 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Каталонская "Барселона" уверенно обыграла "Бетис" (5:2) в домашнем матче 9-го тура испанской Ла Лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.

Усман Дембеле открыл счет на 22 минуте, но через 11 минут Гризманн не сумевший удвоить преимущество ударом с пенальти. Этим воспользовался Санабрия (45) — 1:1.

Гризманн исправился голом на 49 минуте, а в конце игрового времени гости остались в меньшинстве после удаления Манди. После этого дубль оформил Месси, а Педри установил окончательные цифры на табло — 5:2.

Отметим, что “Барселона” прервала серию из четырех матчей без побед в турнире. Команда набрала 11 очков и поднялась на восьмое место Ла Лиги.

Кроме того добавим, “блаугранос” является одним из соперников “Динамо” в Лиге чемпионов.

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