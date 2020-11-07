Дубль Мессі допоміг "Барселоні" перервати безвиграшну серію в Ла Лізі

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Каталонська "Барселона" впевнено обіграла "Бетіс" (5:2) в домашньому матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

Усман Дембеле відкрив рахунок на 22 хвилині, але через 11 хвилин Грізманн не зумів подвоїти перевагу ударом з пенальті. Цим скористався Санабріа (45) — 1:1.

Грізманн виправився голом на 49 хвилині, а наприкінці ігрового часу гості залишилися у меншості через вилучення Манді. Після цього дубль оформив Мессі, а Педрі встановив остаточні цифри на табло — 5:2.

Відзначимо, що “Барселона” перервала серію із чотирьох матчів без перемог в турнірі. Команда набрала 11 очок і піднялася на восьме місце Ла Ліги.

Крім того додамо, “блаугранос” є одним із суперників “Динамо” в Лізі чемпіонів.

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