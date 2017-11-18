Дубль Мбокани принес "Динамо" выигрыш над "Зиркой"

На 10 минуте хорватский легионер "бело-синих" Иосиф Пиварич имел шанс вывести киевлян вперед - удар левой со штрафного пришелся в стойку ворот. Голы пришли в "Динамо" позже. Дважды результативно сыграл дуэт Морозюка и Мбокани. Первый ассистировал, а конголезец забивал. Сначала Мбокани отличился после подачи с углового, а второй - с флангового навеса. Дважды нападающий забивал головой.

Между несколько свои возможности не реализовал Гонсалес. Во второй половине стоит отметить удар с линии штрафной в исполнении Мораеса - цифры до конца баталии так и не изменились 0: 2.

Заметим, что для "динамовцев" победа стала 9-й в нынешнем сезоне УПЛ - 32 очка и 4 пункта отставание от "Шахтера". В "Зиркы" осталось 14 очков - 9 позиция.

Как сообщал УНН, "Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ.