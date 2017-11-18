Дубль Мбокани принес "Динамо" выигрыш над "Зиркой"

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 6735 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 22526 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 35535 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 42242 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 40613 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100714 просмотра

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11 марта, 06:59 • 98451 просмотра

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Кропивницкому на местном стадионе "Зирка" состоялся матч 16-го тура чемпионата УПЛ, в котором киевское "Динамо" противостояло на выезде "Звезде", сообщает корреспондент УНН.

На 10 минуте хорватский легионер "бело-синих" Иосиф Пиварич имел шанс вывести киевлян вперед - удар левой со штрафного пришелся в стойку ворот. Голы пришли в "Динамо" позже. Дважды результативно сыграл дуэт Морозюка и Мбокани. Первый ассистировал, а конголезец забивал. Сначала Мбокани отличился после подачи с углового, а второй - с флангового навеса. Дважды нападающий забивал головой.

Между несколько свои возможности не реализовал Гонсалес. Во второй половине стоит отметить удар с линии штрафной в исполнении Мораеса - цифры до конца баталии так и не изменились 0: 2.

Заметим, что для "динамовцев" победа стала 9-й в нынешнем сезоне УПЛ - 32 очка и 4 пункта отставание от "Шахтера". В "Зиркы" осталось 14 очков - 9 позиция.

Как сообщал УНН, "Александрия" нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ.

Украинские Национальные Новости

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