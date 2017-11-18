Дубль Мбокані приніс "Динамо" виграш над "Зіркою"

На 10 хвилині хорватський легіонер "біло-синіх" Йосип Піварич мав шанс вивести киян вперед – удар лівою зі штрафного прийшовся у стійку воріт. Голи прийшли до "Динамо" згодом. Двічі результативно відіграв дует Морозюка і Мбокані. Перший асистував, а конголезець забивав. Спочатку Мбокані відзначився після подачі з кутового, а вдруге – з флангового навісу. Двічі нападник забивав головою.

Між кілька свої нагоди не реалізував Дерліс Гонсалес. У другій половині варто відмітити удар з лінії штрафного у виконанні Мораеса – цифри до кінця баталії так і не змінилися 0:2.

Зауважимо, що для "динамівців" перемога стала 9-ю у нинішньому сезоні УПЛ – 32 очки і 4 пункти відставання від "Шахтаря". У "Зірки" залишилось 14 очок – 9 позиція.

Як повідомляв УНН, "Олександрія" завдала "Шахтарю" другої поразки в сезоні УПЛ.