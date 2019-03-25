ДТП в Киеве с участием Mazda: мужчина перебегал дорогу в нескольких метрах от перехода

"Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте, где-то за 10 метров от пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и сбил мужчину. На вид пешеходу примерно 35 лет. К сожалению, больше информации нет", - рассказала Шутько.



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Как сообщал УНН, В Киеве водитель Mazda на пешеходном переходе сбил человека и вылетел на тротуар.



Как сообщал УНН, 24 марта в Нижней Силезии на юго-западе Польши произошло ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. Тогда СМИ сообщили, что в результате ДТП погибли украинцы.



Как сообщал УНН, в РФ заявили о ДТП с автобусом с украинцами, есть пострадавшие.