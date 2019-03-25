ДТП в Києві за участі Mazda: чоловік перебігав дорогу за кілька метрів від переходу

“Пішохід перебігав дорогу в неналежному місці, десь за 10 метрів від пішохідного переходу. Водій не встиг загальмувати та збив чоловіка. На вигляд пішоходу приблизно 35 років. На жаль, більше інформації немає”, - розповіла Шутько.



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Як повідомляв УНН, У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар.



Як повідомляв УНН, 24 березня у Нижній Сілезії на південному заході Польщі сталася ДТП: легковий автомобіль в'їхав у пішоходів. Тоді ЗМІ повідомили, що внаслідок ДТП загинули українці.



Як повідомляв УНН, В РФ заявили про ДТП з автобусом з українцями, є постраждалі.