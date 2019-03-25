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ДТП в Києві за участі Mazda: чоловік перебігав дорогу за кілька метрів від переходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Чоловіка, якого сьогодні зранку в столиці на вулиці Електриків на смерть збив водій Mazda, перебігав дорогу за 10 метрів від пішохідного переходу. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-офіцер ГУ Нацполіції в Оболонському районі Києва Діана Шутько.

ДТП в Києві за участі Mazda: чоловік перебігав дорогу за кілька метрів від переходу

“Пішохід перебігав дорогу в неналежному місці, десь за 10 метрів від пішохідного переходу. Водій не встиг загальмувати та збив чоловіка. На вигляд пішоходу приблизно 35 років. На жаль, більше інформації немає”, - розповіла Шутько.

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Як повідомляв УНН, У Києві водій Mazda на пішохідному переході збив людину та вилетів на тротуар.

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