ДТП в центре Харькова: суд продлил арест Зайцевой и Дронову

"Продили меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - отметили в пресс-службе ведомства.

Во время заседания прокуратура подала ходатайство о продлении мер пресечения обвиняемым Зайцевой и Дронову в виде содержания под стражей.

В то же время адвокаты подозреваемых подали ходатайство о том, что они не согласны с позицией прокуратуры. Так, защитники настаивали на более мягкой мере пресечения для своих подзащитных, а именно на круглосуточном домашнем аресте с применением электронного средства контроля.

Кроме того, во время сегодняшнего заседания был допрошен второй эксперт. Допрос длился почти три часа.

По его словам, поскольку не удалось с точностью до 1 км установить скорость автомобиля Lexus, эксперты в исследованиях принимали во внимание все скорости: указанные и свидетелями, и в материалах дела, то есть от 65 до 120 км/ч.

"При любой из этих скоростей, считает эксперт, все равно есть вина обоих водителей", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.

Как сообщал УНН, во время допроса в суде первый эксперт заявил, что оба обвиняемых нарушали правила дорожного движения.