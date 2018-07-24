ДТП в центре Харькова: суд продлил арест Зайцевой и Дронову
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП на улице Сумской. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Продили меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - отметили в пресс-службе ведомства.
Во время заседания прокуратура подала ходатайство о продлении мер пресечения обвиняемым Зайцевой и Дронову в виде содержания под стражей.
В то же время адвокаты подозреваемых подали ходатайство о том, что они не согласны с позицией прокуратуры. Так, защитники настаивали на более мягкой мере пресечения для своих подзащитных, а именно на круглосуточном домашнем аресте с применением электронного средства контроля.
Кроме того, во время сегодняшнего заседания был допрошен второй эксперт. Допрос длился почти три часа.
По его словам, поскольку не удалось с точностью до 1 км установить скорость автомобиля Lexus, эксперты в исследованиях принимали во внимание все скорости: указанные и свидетелями, и в материалах дела, то есть от 65 до 120 км/ч.
"При любой из этих скоростей, считает эксперт, все равно есть вина обоих водителей", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, смертельное ДТП в центре Харькова произошло 18 октября прошлого года. Два внедорожника под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке ул. Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли 6 человек.
Как сообщал УНН, во время допроса в суде первый эксперт заявил, что оба обвиняемых нарушали правила дорожного движения.