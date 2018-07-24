ДТП у центрі Харкова: суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельній ДТП на вулиці Сумській. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Продовжили запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави строком на 60 діб", - зазначили у прес-службі відомства.

Під час засідання прокуратура подала клопотання про продовження запобіжних заходів обвинуваченим Зайцевій та Дронову у вигляді тримання під вартою.

Водночас адвокати підозрюваних подали клопотання про те, що вони не згодні з позицією прокуратури. Так, захисники наполягали на більш м'якому запобіжному заході для своїх підзахисних, а саме на цілодобовому домашньому арешті з застосування електронного засобу контролю.

Крім того, під час сьогоднішнього засідання був допитаний другий експерт. Допит тривав майже три години.

За його словами, оскільки не вдалося з точністю до 1 км встановити швидкість автомобіля Lexus, експерти у дослідженнях брали до уваги усі швидкості: зазначені і свідками, і у матеріалах справи, тобто від 65 до 120 км/год.

"При будь-якій із цих швидкостей, вважає експерт, все одно є провина обох водіїв", - розповіли у прокуратурі.

Нагадаємо, смертельна ДТП у центрі Харкова сталася 18 жовтня минулого року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, в результаті чого загинули 6 осіб. 

Як повідомляв УНН, під час допиту у суді перший експерт заявив, що обидва обвинувачених порушували правила дорожнього руху

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