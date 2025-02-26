ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

ukenru
Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"
17:49 • 59795 просмотра

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль
17:44 • 61896 просмотра

Правительство одобрило подписание соглашения о недрах с США - Шмыгаль

Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
26 февраля, 16:41 • 76593 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
26 февраля, 14:30 • 100640 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
26 февраля, 13:56 • 101630 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
26 февраля, 11:28 • 134941 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 116297 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 115559 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 114409 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117823 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

Рада приняла заявление ко Дню сопротивления оккупации Крыма: что требуют от мирового сообщества

26 февраля, 12:35 • 34541 просмотра
Миллион для украинцев за возвращение: в ГПД ответили на слухи

Миллион для украинцев за возвращение: в ГПД ответили на слухи

26 февраля, 13:41 • 23772 просмотра
Турция сделала заявление по случаю 11-й годовщины оккупации Крыма: готова способствовать перспективе мира в Украине

Турция сделала заявление по случаю 11-й годовщины оккупации Крыма: готова способствовать перспективе мира в Украине

26 февраля, 13:44 • 21632 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 74179 просмотра
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

17:09 • 48881 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

26 февраля, 11:28 • 134940 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

26 февраля, 10:54 • 141017 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 182521 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 235260 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 311928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

В Балтийском море из рыболовной сети спасли редкого горбатого кита

17:09 • 48881 просмотра
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

26 февраля, 15:18 • 74179 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 130331 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 120074 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125750 просмотра
Актуальное
ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей

Киев  •  УНН

 • 6333 просмотра

Read in English

На трассе М-14 возле Посад-Покровского автомобиль Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. 50-летний велосипедист погиб на месте, полиция ищет свидетелей происшествия.

26 февраля сотрудник Херсонской ОГА попал в смертельную аварию. В полиции рассказали подробности и ищут свидетелей. Об этом сообщает полиция Херсонской области, пишет УНН.

Сегодня около 18 часов в Посад-Покровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина,

- говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. В результате происшествия руководитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.

По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. С целью всестороннего и беспристрастного расследования полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется.

Напомним

Как ранее писал УНН в Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
khersonХерсон

Обратиться по вопросам размещения рекламы