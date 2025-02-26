ДТП с участием сотрудника Херсонской ОГА: правоохранители рассказали подробности ищут свидетелей
Киев • УНН
На трассе М-14 возле Посад-Покровского автомобиль Renault Megan сбил велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги. 50-летний велосипедист погиб на месте, полиция ищет свидетелей происшествия.
26 февраля сотрудник Херсонской ОГА попал в смертельную аварию. В полиции рассказали подробности и ищут свидетелей. Об этом сообщает полиция Херсонской области, пишет УНН.
Сегодня около 18 часов в Посад-Покровском произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 50-летний мужчина,
Детали
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Megan, который является заместителем председателя Херсонской областной военной администрации, во время движения по автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск совершил наезд на велосипедиста, который совершил выезд со второстепенной дороги и пересекал проезжую часть. В результате происшествия руководитель двухколесного транспортного средства получил травмы, не совместимые с жизнью.
На месте ДТП работают следователи областного главка полиции. Автомобиль изъят и помещен на штрафплощадку.
По факту происшествия открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть - нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. С целью всестороннего и беспристрастного расследования полиция просит свидетелей происшествия позвонить по телефону (095) 346-32-51 или 102. Анонимность гарантируется.
Напомним
Как ранее писал УНН в Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.