ДТП за участю співробітника Херсонської ОВА: правоохоронці розповіли подробиці та шукають свідків
Київ • УНН
На трасі М-14 біля Посад-Покровського автомобіль Renault Megan збив велосипедиста, який виїхав з другорядної дороги. 50-річний велосипедист загинув на місці, поліція шукає свідків події.
26 лютого співробітник Херсонської ОВА потрапив в смертельну аварію. В поліції розповіли подробиці та шукають свідків. Про це повідомляє поліція Херсонської області, пише УНН.
ьогодні близько 18-ї години в Посад-Покровському сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув 50-річний чоловік,
Деталі
За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megan, який є заступником голови Херсонської обласної військової адміністрації, під час руху автодорогою М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ скоїв наїзд на велосипедиста, котрий здійснив виїзд із другорядної дороги та перетинав проїзну частину. В результаті пригоди керманич двоколісного транспортного засобу отримав травми, не сумісні із життям.
На місці ДТП працюють слідчі обласного главку поліції. Автомобіль вилучено та поміщено на арештмайданчик.
За фактом пригоди відкрите провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. З метою всебічного та неупередженого розслідування поліція просить свідків пригоди зателефонувати за номером (095) 346-32-51 або 102. Анонімність гарантується.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН у Херсонській області сталася ДТП за участю працівника обласної військової адміністрації, внаслідок якої загинула людина. Правоохоронці проводять слідство, влада очікує офіційних висновків.