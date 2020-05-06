ГСЧС: в Житомирской области ликвидирован пожар в заповеднике, а в Зоне отчуждения продолжает тлеть торфяник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Пожарные утром среды, 6 мая, удерживают локализованные очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. Во вторник в Житомирской области, в частности, ликвидировали пожар на территории заповедника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киевской области спасатели локализовали пожара в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.
“По состоянию на 7 ч. 6 мая силами лесных хозяйств ГАЗО продолжаются мероприятия по ликвидации отдельных очагов тления торфяников. К тушению привлечены 53 человека и 31 единица техники лесных хозяйств”, — сообщили в пресс-центре.
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В свою очередь, в Житомирской области пожары в лесных массивах на территории Лугинского и Олевского районов также локализованы.
“5 мая ликвидировано возгорание лесной подстилки на территории Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района”, — добавили спасатели.
“По состоянию на 7 ч. 6 мая подразделениями ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 94 человека и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 54 человека личного состава и 21 единица техники”, — резюмировали в сообщении пресс-центре.
Вчера спасатели сообщали о ликвидации пожаров в трех ячейках возгорание лесной подстилки на Житомирщине.