ДСНС: на Житомирщині ліквідовано пожежу в заповіднику, а у Зоні відчуження продовжує тліти торф'яник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Пожежники зранку середи, 6 травня, втримують локалізовані осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. Протягом вівторка на Житомирщині, зокрема, ліквідували пожежу на території заповідника. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Так, у Київській області рятувальники локалізували пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.
“Станом на 7 год. 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників. До гасіння залучено 53 чоловіки та 31 одиниця техніки лісових господарств”, — повідомили в пресцентрі.
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У свою чергу, в Житомирській області пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів також локалізовані.
“5 травня ліквідовано загорання лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району”, — додали рятувальники.
“Станом на 7 год. 6 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 94 чоловіки та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 54 чоловіки особового складу та 21 одиниця техніки”, — резюмували у повідомленні пресцентру.
Вчора рятувальники повідомляли про ліквідацію пожеж в трьох осередках загорання лісової підстилки на Житомирщині.