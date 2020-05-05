На Житомирщині та у Чорнобильській зоні локалізували всі осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Вогнеборці станом на ранок 5 травня змогли локалізувати всі осередки лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. На Житомирщині, зокрема, ліквідовані 3 осередки загоряння. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.
У Київській області пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення локалізовані.
“Станом на 7 год. 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління торф’яників в осередках пройдених вогнем. До гасіння залучено 210 чоловік та 74 одиниці техніки, з них від ДСНС 142 чоловіки особового складу та 36 одиниць техніки”, — повідомили рятувальники.
У Житомирській області пожежі у лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів також локалізовані.
“4 травня поблизу с. Можари, с. Острови та с. Усове Овруцького району ліквідовано 3 осередки загорання лісової підстилки”, — повідомили у пресцентрі.
“Станом на 7 год. 5 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків та деревини. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 114 чоловік та 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 56 чоловік особового складу та 21 одиниця техніки”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Сибіру розпочалися масштабні лісові пожежі.