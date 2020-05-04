У Сибіру розпочалися масштабні лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У регіонах Сибіру і Далекого Сходу почався сезон лісових пожеж. Сотні гектарів лісу горіли і продовжують горіти у Хабаровському краї, Забайкаллі, Омській та Новосибірській областях, Бурятії, Примор'ї та на Алтаї. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Сибір.Реалії".
"У цілому в Сибіру за минулий місяць загашено 1426 лісових пожеж. Режим НС введено на всій території Республіки Тива, Забайкальського, Красноярського країв, в Еравнінському муніципальному районі Республіки Бурятія", - пишуть у виданні.
Так, у російському Забайкаллі горить 52 тисячі гектарів лісу, а у Кемеровській області в цьому сезоні вже згоріло понад три десятки будинків у чотирьох населених пунктах.
Повідомляється, що за словами губернатора Кемеровської області Сергія Цівілева, дві пожежі з чотирьох спалахнули через недопалки, кинуті з автомобілів.
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"В Алтайському краї до кінця квітня вже три муніципалітети виявилися в зоні надзвичайної пожежонебезпеки. Дві доби горів ліс на площі у 270 га в Кур'їнському районі, добу - в Тальменском районі на ділянках 180 га і 140 га", - повідомляють у виданні.
Варто зазначити, що через великі відкриті території і сильний вітер - справлятися з пожежами дуже важко. Однак жителі регіонів готуються до пожеж в міру власних сил: створюють протипожежні бар'єри, тримають напоготові пісок.
Йдеться про те, що пожежі поки не завдали критичних наслідків на фауну лісів, але лише тому, що почалися на місяць раніше.
Даний факт і турбує російський "Грінпіс", адже збільшилася і площа поширення вогню.
Раніше в УНН повідомлялося, що станом на 7:00 понеділка пожежі у лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані, а на Житомирщині три вогнища - ліквідовані.