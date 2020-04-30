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Огонь повредил около 5% Чернобыльского заповедника

Киев • УНН

 • 11850 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника. Об этом сообщает в Facebook Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

Огонь повредил около 5% Чернобыльского заповедника

"По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья", - отметил директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко.

По словам ученого Дениса Вишневского, животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали маленькие представители фауны: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые. Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

Как отмечают экологи, открытые ландшафты восстанавливаются быстро и возможно уже через месяц пожарища взорвутся густой травой, куда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории во время пожаров.

Часть пройденных огнем территорий сотрудники заповедника планируют использовать как научные полигоны для изучения процессов восстановления экосистем и особенностей распределения и депонирования радионуклидов после пожаров.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро 30 апреля пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы.

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