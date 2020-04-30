Вогонь пошкодив близько 5% Чорнобильського заповідника
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника. Про це інформує у Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження, передає УНН.
“За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що складає близько 5 % території Заповідника. З них приблизно 35 % − ліси, 55 % − перелоги, 10 % − водно-болотні угіддя”, − зазначив директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко.
За словами науковця Дениса Вишневського, тварини великих та середніх розмірів і птахи уникнули вогню, проте найбільше постраждали маленькі представники фауни: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи. Що стосується флори, то внаслідок інтенсивного горіння були втрачені та пошкоджені певні рослинні угрупування.
Як зазначають екологи, відкриті ландшафти відновлюються швидко і можливо вже через місяць згарища забуяють густою травою, куди із часом повернеться більшість тварин, які покинули ці території під час пожеж.
Частину пройдених вогнем територій співробітники Заповідника планують використовувати як наукові полігони для вивчення процесів відновлення екосистем та особливостей розподілу й депонування радіонуклідів після пожеж.
Як повідомляв УНН, станом на ранок 30 квітня пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення і на Житомирщині локалізовані.