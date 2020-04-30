У Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжують гасити осередки пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення і на Житомирщині локалізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Станом на 7:00 30 квітня підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні окремих осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково один шляхопрокладач Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 1055 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 207 осіб та 64 одиниць техніки, з них від ДСНС 149 людей особового складу та 34 одиниці техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 29 квітня здійснено 42 скиди - 84 т води (з початку робіт здійснено 2 тис. 354 скиди – 5 тис. 378 т води).
Станом на 7:00 30 квітня силами ДСНС на Житомирщині надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини.
Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 818 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС 122 людей особового складу та 30 одиниць техніки, у тому числі три літаки АН-32П, якими 29 квітня здійснено 6 скидів – 48 тонн води.
Нагадаємо, на Житомирщині ліквідували ще один осередок пожежі у лісі.