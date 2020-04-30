В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить очаги пожаров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7:00 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечено тяжелую инженерную технику ГСЧС и дополнительно один путеукладчик Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 1055 км минерализованных полос. К тушению привлечены 207 человек и 64 единиц техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе 2 вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сбросы - 84 т воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 354 сбросы - 5 тыс. 378 т воды).

По состоянию на 7:00 30 апреля силами ГСЧС в Житомирской области оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных ячеек травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 единиц техники, из них от ГСЧС 122 человек личного состава и 30 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

Напомним, в Житомирской области ликвидировали еще один очаг пожара в лесу.

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